A) Iemand op twitter die een dappere opinie over Duco Telgenkamp heeft gedeeld

B) De mensen die verzinnen dat je je coffeeshop geen Smoke Weed Every Day mag noemen

C) Voor de dochter van minister Klever, die geheel en al op eigen kracht een baan heeft gekregen bij de omroep waar haar moeder zakelijk directeur was

D) Degene die de bijnaam "Hetty Raketty" bedacht

E) Een ontzettend frisse en geestige column in Het Parool over Arnold Karskens, die de boel in een heel ander perspectief zet

F) De breakdancers op de Olympische Spelen met ONZE INDIA

G) Anders, namelijk...