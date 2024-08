Rapper, stoner en algeheel eindbaas Snoop Dogg is deze week begonnen aan misschien wel zijn grootste uitdaging ooit: ondernemen in Amsterdam. De Amerikaan kondigde woensdag aan dat hij een samenwerking is aangegaan met coffeeshop Funky Munkey in de Marnixstraat, die nu is omgedoopt tot S.W.E.D., Smoke Weed Every Day. Hedendaags Amsterdam zou hedendaags Amsterdam niet zijn als er over iets leuks niet moeilijk zou worden gedaan. En ja hoor: die naam, een verwijzing naar het legendarische The Next Episode van Snoop en Dr. Dre, die mag dus niet.

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema kondigt aan dat de gemeente een onderzoek is gestart naar de coffeeshop van DO dubbel G. "Voor coffeeshops geldt namelijk een afficheringsverbod, legt de woordvoerder van burgemeester Femke Halsema uit. “Dat betekent onder andere dat een coffeeshop in de naamgeving alleen summier mag aanduiden dat ze een coffeeshop zijn. We gaan onderzoeken of dit is toegestaan volgens de reclameregels.”"