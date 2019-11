De politie van voormalige rechtsstaat Nederland heeft gemeld dat er afgelopen nacht een nieuwe verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. Je weet het natuurlijk helemaal nooit, maar wij zetten onze paar cent op zo'n Tony Mocrana-loopjongen die "Als het moet? Altijd." een liquidatie zou plegen. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. tegen Mocro Maffia-kopstuk Ridouan Taghi en is net als de broer van die kroongetuige natuurlijk gewoon geruimd om de rechtsgang te ondermijnen. Ridouan Taghi pendelt ergens tussen Iran en Dubai, en volgens zijn advocaat is er "niets bekend over de achtergrond" van de moordverdachte(n). Nou, inmiddels wel, en we zien de rechtbankschetsen tegemoet.



Update: De aangehouden verdachte is een neef van kopstuk Ridouan Taghi.

Update: De aangehouden verdachte is neef Anouar T., bekend van plofkraken waar doden bij vielen.