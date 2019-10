Schokkende primeur in de Telemediahuis vandaag. De nietsontziende topcrimineel Ridouan Taghi (100.000 euro maar) zou een eigen kamer hebben in het Iraanse parlement, en Iraanse inlichtingendiensten zouden hand en spandiensten verrichten voor deze van moorden verdachte Marokkaan. Zo zou Taghi met een pendelboot tussen Dubai en Iran heen en weer varen en zou Taghi een soort van beschermde status genieten in Iran. Verder zou Taghi de Iraanse geheime dienst "gefaciliteerd" hebben bij MOORDKLUSSEN IN EUROPA. In Nederland werd o.a. een Iraanse vluchteling vermoord. Die vluchteling bleek later trouwens een terrorist die 73 mensen had opgeblazen bij een bomaanslag, maar was verder een heel gezellige buurman. Nederland en Iran hebben geen uitleveringsverdrag en we staan eigenlijk op een voet van oorlog. "In de krant wil het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie het verhaal bevestigen noch ontkennen. Een woordvoerder geeft verder geen commentaar." (NOS) Iemand nog een banaan?