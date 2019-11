Danny Ghosen dropte een trailertje voor zijn nieuwe serie 'Narcostaat' (maandag, 21u15, NPO3) op Twitter, wij zeiden 'dit willen we zien' en toen appte hij of we een langer fragmentje wilden. Exclusief. Van het speciale spul. Dat extra goede, fijner versneden op de snijtafels van het Mediapark. Dus toen kwam Jeroen Pauw op zijn bezorgbrommertje (🍚) en nu hebben we dit clipje van de Nederlandse Tony Montana ("Dat is een voorbeeld. Voor velen van ons. Groot idool") die zijn stash en zijn floes aan Danny laat zien. Matter of fact. Casual. Zoals coke in 020 een casual ding is. Maar waar de Taghi's over toga-lijken gaan om hun handel te beschermen.

Benieuwd naar die serie, want we praten wel over die Narcostaat, maar we zien hem nooit. We zagen trouwens wel waar ie vandaan komt: toevallig staat er deze week een ouwe repo (1989) in Nieuwe Revu, waarin destijds Arnold Karskens in de rol van Danny Ghosen een shisha-safari door de Amsterdamse Mocro-kringen deed. Vergeleken met 2019 was de olifant in de kamer dertig jaar terug nog een mug, waar niemand een olifant van wilde maken. Maar nu staat ie daar toch maar. Middenin de Narcostaat. Iedere visie op een oplossing te blokkeren.

1989...