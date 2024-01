Kijk, we zeggen niet dat het door de recente ontmoeting met GeenStijl komt dat Femke Halsema nu the international alarm bells ringt over Nederland Narcostaat, máárrr we we zeggen ook niet dat het niet door de recente ontmoeting met GeenStijl komt dat Femke Halsema nu the international alarm bells ringt over Nederland Narcostaat. Want dat doet Femke Halsema dus, in The Guardian, de krant van Wakker Engeland. "As the mayor of Amsterdam, I can see the Netherlands risks becoming a narco-state". Als zij het al ziet. Waarom DOET niemand er dan iets aan?