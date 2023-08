De zomer is nog lang, zeker in de drogere regionen van Europa en bovendien weet je nooit waar de volgende pyromaan een stuk bos in de fik steekt, MAAR: in weerwil tot wat de overgedramatiseerde paniekstook van de mainstream meteorologen moest doen vermoeden, kent de zomer van 2023 vooralsnog MINDER MINDER MINDER bosbranden dan in de afgelopen jaren, op minder oppervlak. Zelfs in het relatief zwaar getroffen Griekenland komt het aantal branden nog niet boven het tienjaarsgemiddelde uit. Cijfertjes en grafieken zoals bovenstaand zijn - per land - hier zelf te checken, of zie dit twitterdraadje van Bjorn Lomborg voor wat context. Hier als bonus nog een onderzoek dat zegt dat er in 34 jaar tijd wereldwijd méér bos/groen bijgekomen is.

En dan die hysterische DIEPZWARTE HITTEKAARTEN DES DOODS waar je al de hele zomer mee bang geslagen wordt. De BBC (!!!) vroeg zich af: Are the media exaggerating how hot it is in the Mediterranean?, En het antwoord is: Ja, minimaal ten dele wordt er overdreven, bijvoorbeeld door overdreven hoge voorspellingen die niet uitkomen en omdat de verkeerde temperaturen worden afgelezen van thermometers die direct op de grond geplaatst zijn - in plaats van op anderhalve meter boven het maaiveld in de schaduw - en daarom een hogere waarde aangeven, omdat ze de temperatuur van de grond meten en die is op warme, zonnige dagen hoger dan de buitentemperatuur. Daar staat tegenover dat het zeewater in het zuiden wel warmer is dan het ooit was, en de julimaand alsnog heel erg heet - mogelijk een record (maar dat hangt dus een beetje af van hoe je het meet).

Zo. Nou, verkoelend om te weten nietwaar?