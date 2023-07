Kijk nou die Hans Laroes. Kennelijk ook al viroloog meteoroloog, en dan Maarten Keulemans verwijten dat die het níet is. Corona er bij halen, "populisme" roepen, een De Vliegerwin maken - het moet en zal allemaal overal superheet des doods zijn omdat de planeet kapot gaat, en waag het niet om dat te bagatelliseren met feitelijke meetpuntjes die een beetje nuance geven bij wat wel degelijk een behoorlijk hete zomer is. [Feitelijk n=1 meetpuntje op 2 uur rijden van Sevilla: het is al sinds vrijdag niet boven de dertig geweest en al drie dagen bewolkt, maar volgens de weerkaartjes op RTL Nieuws en in het AD is het hier niet donkerrood maar DIEPZWART DES DOODS.]

Kijk, wij zijn natuurlijk ook geen meteoroloog of viroloog, laat staan normale wetenschapsjournalisten. Maar dat absurde alarmisme met weerkaartjes waar temperaturen boven de 35 nu al in zwart worden weergegeven, roept inderdaad herinneringen op aan de permanente urgentie en paniek die ook de corona-retoriek voortstuwde. Als ironische uitvinders van de [WEERSOMSTANDIGHEID] DES DOODS-topics weten wij bijvoorbeeld - meetbaar feit! - dat niets zo goed klikt als dramatische weertopics*, zelfs tiet0n niet. Dus vermoeden wij dat de DPG Botfarm en RTL Clickheet primair sturen op uitkomst: opwarming van hun beurswaarde. Gedragen op de vleugels van hypegevoelige paniekvogels als Hans Laroes, die ongetwijfeld zelf op de A12 zou gaan zitten als zijn corduroy ribbroek daar niet zo vies van werd, is de extreme uitzondering steeds vaker de norm.

Zodoende gaan hysterische kaartjesmakers die niet in Zuid-Europa zijn, vertellen dat mensen die wél in Zuid-Europa zijn hun bek moeten houden omdat hun waarneming niet geldig is, en gaat Hans Laroes aan Maarten Keulemans verwijten dat ie doet waar ie tijdens corona juist zoveel lof mee scoorde: hysterie checken op nuance. Enige dat wij hieraan schouderophalend toe te voegen hebben, is dat de "het weer is geen klimaat!11!"-krijsers ineens heel erg het weer gebruiken voor hun klimaatpaniek, als ze er dieprode Weerkaartjes des Doods bij kunnen tonen, die zijn gemaakt op basis van weersvoorspellingen. Het is allemaal erg koddig, met een gepast averechts effect. Zo. Tijd voor een verkoelend ijsje.

*Voor de factcheckers: Onze Jaar Top 25's verschonen we van alle meteotopics omdat niemand eind december nog wil terugblikken op het weer in maart, juni of september

EN DAN NU: Het weer voor Europa, vandaag om 16u

Bron: een weerkaart met relatief normale kleuren.