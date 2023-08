Okee de allerrrrrlaatste keer over Sjoerd Wiemer Sjoerdsma dan, voordat we 'm hopelijk definitief naar de vergetelheid kunnen bonjouren. De opvallendste passage in z'n vier miljoen woorden tellende afscheidsbijbel is toch wel de belerende sneer naar de Haagse parlementaire journalistiek: volgens Wiemer veel te veel gespitst op 'sportverslaglegging' (peilingen) en 'persoonscultus' (wie doet het goed en wie doet het slecht). Okee, dussss. Sjoerd Sjoerdsma die 'tegenstanders' voortdurend verdachtmaakt(e) met termen als 'poedeltje van Poetin' (x2), Poetin-papegaai en Kremlin-woordvoerder, of vrouwenhater / homohater / jodenhater, Sjoerdsma die via bevriende mannetjes in de media karaktermoord pleegde op Remkes door 'm af te serveren als warrige alcoholist: déze Sjoerdsma blaast nu hoog van de toren over DE TOON en DE INHOUD in de journalistieke pers.

Mogen we dan aan z'n adviesje nog toevoegen dat de Haagse parlementaire journalistiek eens moet stoppen met het IN DE OPENGESPERDE REET KRUIPEN VAN POLITICI EN WOORDVOERDERS? Zoals bij een documentaire over Sigrid Kaag waarbij Sjoerd Sjoerdsma bij de VPRO 'een stevige eisenlijst op tafel legt' over hoe Kaag in beeld gebracht moet worden. Zoals de door Sjoerdsma & D66 geregisseerde 'interviews' van Wilma Kieskamp van Trouw met Sigrid Kaag: twee beste vriendinnen aan de thee met veel suiker, een politicus die iets kwijt wil en een als journalist vermomde notulist die klakkeloos woord voor woord letter voor letter precies opschrijft hoe de politicus zou willen dat het wordt opgeschreven. Tálloze mediamomentjes die Sjoerd Sjoerdsma zélf regisseerde met bevriende journalistjes (onwelgevallige vragenstellers kunt u volgens de partijlijn trouwens wegzetten als fascist). Ál die journalisten die op schoot kruipen bij de voorlichters en de voorlichters die al een kussentje hebben klaargelegd om ze daar met open armen te ontvangen. De bloedvermoeiende een-tweetjes van dienst en wederdienst rond de jaarlijkse Prinsjesdag-lekken. Kamerleden die zichzelf uitnodigen bij praatprogramma's en daar dan op een kar door de studio worden gereden, toegejuicht en aangemoedigd alsof Jezus is aangekomen in Jeruzalem. Die eeuwige Joost Sneller, die écht helemaal geen fuck te vertellen heeft, die voor de tachtigste keer bij z'n dikke maten van WNL aanschuift.

Het is een groot spel. Sjoerd Sjoerdsma was voor een van de belangrijkste partijen een van de belangrijkste pionnen en deze gast gaat de media nu de maat nemen over hoe ze journalistiek zouden moeten bedrijven. KOM NOU. Wist u trouwens dat Hoofd Communicatie van D66 een keer een hulphond heeft uitgekafferd voor 'vieze hond'? Dan weet u het nu. En Sjoerd Sjoerdsma met z'n vrome priesterpraat is een schijnheilige hypocriete bal gehakt aan wie we echt helemaal niks gaan missen.

Foto van een dolblije Sjoerd Sjoerdsma