Jonathan Krispijn journalist noemen gaat wel heel erg ver. Hij is net zo min journalist als hij komiek is. Zijn grapje over Humerto Tan die Zuckerberg belt omdat vanwege een zogenaamde ban op Zwarte Piet op Facebook zijn profiel was verdwenen was ook hilarisch. (NOT).

Verder is ON! een zooitje fascisten. Dat geeft niet. De EO zijn christenen. Maar het is wat het is.