Mogelijk heeft u er wel eens van gehoord; Ruslands Wagner Group die vorige maand nog een muiterij-mars tot aan 120 kilometer voor Moskou liep. Nou, daar krijgt Rusland er nu dus ongeveer 83, 46 of 21 van, afhankelijk van hoe je Ruslands 'regio's' ongeveer telt. Het ISW bericht dat het Russische 'parlement' vanochtend een amendement goedkeurde dat hoofden van regio's toestaat "to create regionally based militarized state enterprises that are analogous to private military companies (...). The amendments notably require regional & local budgets to finance the special enterprises, which will be equipped w/ small arms by the Russian MoD & will assist the FSB, Ministry of Internal Affairs, & other military authorities in ensuring public order & border security."

Formeel schrijft de nieuwe wet ook voor dat Poetin deze groepen zelf vervolgens weer mag ontmantelen en ze hun wapens dan binnen 1 maand weer in moeten leveren bij het Kremlin. Even ter context. Zelfs de Tsjetsjeense hondstrouwe president Kadyrov die 1/3 van Ruslands militaire slagkracht leidt zei onlangs nog dat Tsjetsjenië "onafhankelijk wil zijn van Rusland maar dat dit op dit moment onmogelijk is". Hoe zou de gewone man in het eveneens islamitische Dagestan daar inmiddels over denken? Of wat te denken van Buryatia en Jakoetië van waaruit buiten elke proportie mannen naar het Oekraïense slachthuis zijn gemobiliseerd.

Zullen zij hun wapens inderdaad binnen een maand inleveren als Poetin dat zegt? Da's een beste gok Vlad, maar je hebt vast je redenen! Want in maart werd vergelijkbare wetswijziging nog afgewezen.

