Luister, Kadyrov. He is heel simpel. Tsjetsjenië is een regio van Rusland die onafhankelijk wil worden. Dat gaan we ook niet steunen in de toekomst.

De enige keer dat we zoiets steunde was Kosovo, omdat heel Joegoslavië toch al een puinhoop was en erger bloedvergieten konden voorkomen.

Dus 1. We steunen geen onafhankelijkheid strijd van regio's. Ten tweede zit helemaal niemand te wachten op onafhankelijke regio's en oorlogen in Rusland. We hebben nu 1 dwaas Poetin met atoom wapens. We hebben er geen 10 nodig in die regio.