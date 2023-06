Kijk, nu horen we het tenminste van de man zelf. Yevgeny Prigozhin, de matigste couppleger sinds alle vrienden van Troelstra die in 1918 opeens allemaal "geen zin" en/of "krijg ik gedoe mee thuis, sry Piet" hadden, heeft van zich laten horen op Telegram. Nou is ons Russisch een tikkie roestig maar het schijnt dus dat de baas van de Wagner Group zijn actie noodzakelijk vond omdat Wagner zou worden opgeheven worden per 1 juli en blijkbaar is dat allemaal niet doorgegaan omdat ze een stukkie op de M4 hebben gereden. Jammer van die paar doden, maar ja, zo gaat dat nou eenmaal. Gooit u het maar in onze pet. Overigens weten we nog steeds niet waar Prigozhin eigenlijk is, maar dat lijkt ons voor iemand die binnenkort zomaar uit een raam kan vallen erg verstandig.