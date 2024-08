Met een lach en een traan het weekend in want het is vandaag precies een jaar geleden dat de Russische volksentrepeneur Yevgeny Prigozhin onder volstrekt onverdachte omstandigheden met een vliegtuig uit de lucht kletterde. Het letterlijk en figuurlijk wegvallen van de Wagner-commandant bespaart ons een boel grootspraak en schimmige operaties in Donker Afrika, maar het zorgt er ook voor dat we nooit meer kunnen lachen om z'n wodkafused gereutel als hij de schoonzoon van de MinDef weer eens beticht van 'extreem flikkerschap', of als-ie na de ochtendneut weer eens loopt te bedelen om een lading extra kogels. Triest genoeg (b)leek Prigozhin met z'n meute piraten de beste optie om Vladimir Poetin uit z'n koortsdroom te helpen en dat zien we nu niet meer 1, 2, 3 gebeuren. Maar ja, de Volksrepubliek Wagner, wie zat daar nou op te wachten. Vanavond drinken we er een op Prigozhin, die totale debiel. Proost.