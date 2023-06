Okee Makkers & Maten, we gieten vanavond wodka en natuurlijk Heineken, want dat is ook nog ruim voorradig in Rusland. Ook ruim voorradig: oorlogszuchtige Wagner-huurlingen die "gewoon even wat ammo gingen ophalen" bij Ome Vlad, op zijn ministerie van Defensie. Het konvooi naar Moskou is echter plotseling omgekeerd na een vermeende semi-vredesdeal die door de Wit-Rus Lukashenka is geregeld. Prigozhin is 200 clicks van Moskou omgekeerd en zijn Wagner-muzikanten maken zich gereed om Rostov te verlaten, terug naar hun kampementen in het oosten van Oekraïne. De propagandabanners draaien hun leuzen van eenheid af en ja, wij zijn ook gepuzzeld, maar we blijven het volgen. Dit schijnen de deals te zijn:



1. MinDef Shoigu moet opstappen; 2. de Wagner-cowboys worden vergeven voor hun Mars "voor Gerechtigheid" op Moskou en 3. Wagner wil terug naar Afrika, want daar is het kennelijk leuker knokken dan in Oekraïne.

Of Poetin verraad kan vergeven? Njet. Of Prigozhin in de rug wordt aangevallen door het Russenleger valt te bezien, maar sommigen zien in de plottwist de zelfmoord van de Wagner-chef. De wegen worden weer vrijgemaakt en we gaan een onrustige avond en nacht in, waarin we proberen om de boel bij te houden voor zoals we de hele dag al doen. Maar voor het geval we tijdens onze wacht in slaap vallen, onderstaand na de breek een lijstje #FF's voor strategisch veldoverzicht. Wij updaten alhier:

STAMCAFE! Magners met Wagner

Wie te volgen zodat u de allerbeste kroegpraat van het dorp heeft? In onwillekeurige volgorde:



- OSINTdefender

- Faytuks News

- Dmitri

- OSINTtechnical

- War Monitor

- Clash Report

- Robert Bor

- The Intel Crab

- NOELREPORTS

- C4H10FO2P

- Sotiri Dimpinoudis

- Liveuamap

- Paul Jawin

- Kevin Rothrock

- Neil Hauer

- Francis Scarr

- Oryx



Hier gebundeld in een lijst. Nou maat, dan kom je een heel eind hoor. Misschien wel tot aan Moskou!

Dank makkers

Mochten anderen tot hetzelfde besef komen; we doen zo veel mogelijk, maar met heul weinig mensen en dito middelen.

Maar de échte kenners zijn natuurlijk:

