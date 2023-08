What have the Romans done for us?

Nou, bitter weinig hebben we aan de Fransen. Fransen zijn ons land vaker binnengevallen dan Duitsers. Ze gaan prat op hun "cuisine" maar het het is gebakken lucht en die wijn is niks bijzonders. Auto´s, treinen en vliegtuigen bouwen kunnen ze alleen met de input van vooral Duitsers wil het een product zijn dat niet al in de folder roest. De taal die ze spreken is al even irrelevant: dat Engels de lingua franca is steekt ze enorm.

Omhooggevallen volk.