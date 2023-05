De dagen en tijden dat we neerbuigend naar de tweede wereld en derde wereld keken zijn voorbij hoor. Vergis je maar niets. Azië zit stuk, Rusland zit stuk, Europa zit stuk en Amerika krijgt nog enkel genoeg aanwas door al die enge bruine christenen die komen werken. Afrika is druk bezig aan de weg te timmeren. Zelfs China snapt dat. Ergens wel ironisch. We gingen weg uit Afrika en in minder dan een paar duizenden jaren zijn de we Sjaak.

Al je een boomer bent dan snap ik wel dat je er niets meer van snapt. Je bent oud, het is je vergeven. Maar als je Gen-X of jonger bent en je ziet niet in wat voor een ramp ons te wachten staat...

Dan let je niet goed op.