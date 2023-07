De met bakken belastingpoet gesubsidieerde staatsomroep die amateuristisch de bocht uit vliegt aangaande Kaag, "zij die eigenlijk de 1e vrouwelijke MinPres had moeten worden".

Wat een klunzig en opzichtig kluitje complete faalhazen daar bij dat NPO. En het kwaad is al geschied, het frame is neergezet en zat adhesianten bij wie de originele NPO berichtgeving inmiddels in het brein verankerd is. Kaag is niet opgetieft omdat het merendeel van het electoraat al ziek werd bij het alleen al noemen van haar naam, welnee, het is de vermeende vullis die Kaag via Twitter ten deel viel die haar tot haar besluit bracht.

Alsof heel Nederland compleet achterlijk is (dat is natuurlijk niet echt zo, we weten en kennen allemaal wel een kliek mentaal gemankeerden).

Vraagje aan NPO: bent u hier nu betrouwbaarder door geworden of zien de kijkertjes thuis hun vermoeden (wederom) bevestigd ?