FAKE WORD CLOUD GENERATORS BIJ DE NPO

Er zijn in de wereld echt weinig dommere dingen te verzinnen dan bij een afscheid van een politica een word cloud maken van de reacties, maar het is de Discalculie Redactie van Nieuwsuur toch gelukt: ze hebben van de reacties op het afscheid van Sigrid Kaag een word cloud gemaakt, die niet klopt. En daarna hebben ze die word cloud gerectificeerd met een nieuwe word cloud, die ook niet klopt. En die nieuwe word cloud staat opeens ook niet meer in de rectificatie. En nu moeten wij van de GeenStijl dus een nieuwe word cloud maken, die wel klopt.

Dat plaatje (hieronder) is een stuk minder heftig en deelbaar-door-Susan-Smit-types-waardig dan die sensatiebeluste bagger van Nieuwsuur, die weinig meer bereikt dan agressieve bedreigers een onevenredig groot podium bieden. Het probleem van de word clouds die Nieuwsuur heeft gebruikt om te illustreren hoe Kaag wordt bejegend, is dat het programma in eerste instantie 'gewoon maar wat deed' (absurd) en ook in tweede instantie alleen de negatieve tweets (dat zijn er heel veel, daar niet van) over Kaag heeft gebruikt om veelgebruikte woorden te selecteren. Als je alleen de negatieve tweets over iemand gebruikt, krijg je ook een scheldcloud bij alle tweets over Maarten van der Weijden (zou wel terecht zijn, daar niet van). Garbage in, garbage out.

Dat neemt niet weg dat er heel veel bedreigende en scheldende reacties op het vertrek van Kaag zijn geweest, en Nieuwsuur had daar ook een paar screenshots van kunnen laten zien. Dan hadden critici geroepen 'jullie hebben alleen de negatieve eruit gepikt', maar dan was dat tenminste duidelijk in plaats van via deze sneaky quasi-wetenschappelijke methode.

HELE DIKKE HAT TIP AAN: DIT DRAADJE

Hoe heeft GeenStijl deze word cloud gemaakt

Wij hebben op zaterdag 15 juli via www.exportcomments.com alle aan Sigrid Kaag gerichte tweets van 13 juli 2023 proberen te downloaden. Dat leverde 2887 tweets op, op basis van de zoekterm: "https://twitter.com/search?q=(to%3Asigridkaag)%20until%3A2023-07-14%20since%3A2023-07-13&src=typed_query&f=live". Uit de inhoud van die tweets hebben hebben we de tekst "@SigridKaag" verwijderd, en de overblijvende tekst uit de tweets hebben we op www.wordclouds.com via 'Extract words from text' ingevoerd. We hebben daar een beetje met de schijfjes lopen schuiven (het betrof geen academisch onderzoek) en daar rolde bovenstaand plaatje uit. Het gebruikte Excelbestand is hier te downloaden. Het tabblad 'invoer_wordcloud' bevat de gebruikte invoer voor de wordcloud.

Dit was dus FOUT

Dit was ook FOUT

Deze zin is rectificaties voor: WIJ DOEN MAAR WAT

Iedereen die niet debiel is over word clouds:

"Spijkers" "op" "laag" "water"