Het is ook veel gevraagd (staatsbestuur)

Het was afgelopen weken weer die tijd van het jaar in Frans-Afrika. En dat betekende in vier landen een wisseling van de wacht die er weer stuk voor stuk uitzagen als Red Alert 2 cut scenes. Kun je allerlei postkoloniale analyses op los laten hoor, maar de slotsom blijft: ze kunnen het gewoon niet.

De huidige situatie is dat de militaire junta van Niger een deadline van de 15 'landen' van de Economic Community of West African States (ECOWAS) heeft laten verstrijken, die eiste dat de junta de afgezette, 'democratisch gekozen' president opnieuw aan zou stellen. De militaire dreiging door ECOWAS wordt geleid door de Nigeriaanse president en ECOWAS-voorzitter Bola Tinubu (71) - die uiteraard een ongelofelijke boef is.

Nigeria, Senegal en Ivoorkust hebben troepen toegezegd voor de invasie van Niger, maar dat is een toezegging van de Afrikaanse slag; er verschijnt waarschijnlijk niemand aan de frontlinie tenzij de overwinning al uitonderhandeld is in een of ander paleis. Het is vooralsnog volstrekt onduidelijk of ECOWAS een invasie-waardige troepenmacht kan mobiliseren en of het de logistieke en materiële middelen heeft om zo veel Afrikanen 1 kant op te laten marcheren. Burkina Faso en Mali, die net hun eigen staatsgreep achter de rug hebben, waarschuwen ECOWAS dat zij een invasie van Niger zullen beschouwen als een invasie van hun eigen land. Ook Algerije spreekt zich uit tegen een militaire interventie.

Frankrijk steunt de interventie wel: "France supports with firmness and determination the efforts of ECOWAS to defeat this coup attempt," aldus Frans MinBuz Catherine Colonna. De VS heeft zich nog niet zo expliciet uitgesproken, maar steunt de Franse lijn uiteindelijk wel.

ECOWAS is in feite een soort Frans-Afrikaanse Pax Americana, dus natuurlijk steunt Rusland elke beweging tegen ECOWAS in. En om nog een etage aan het schaakspel toe te voegen: AL QAIDA (bestaat nog!) viel hedenochtend de WAGNER GROUP (!!!) aan langs de grens met Malie en Niger. Nigers Junta heeft de Wagner Group gisteren formeel om militaire bijstand gevraagd en er circuleren (onbevestigde) berichten dat de eerste Wagner Group-vertegenwoordigers de hoofdstad van Niger hebben bereikt.

Nieuwe krijgsheer Burkina Faso (35) wil "Afrika verenigen"

Steunbetuigingen voor junta en Rusland te Niger

ECOWAS poogt mobilisatie

Leider junta Niger: Generaal Abdourahmane Tchiani