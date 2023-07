Voormalige Britse kolonie Engeland staat inmiddels onder Indiaas bewind en dat gaat prima. Want Indiërs - niet te verwarren met Pakistanen - zijn uiteindelijk gewoon een soort polytheïstische Britten zonder blank schuldcomplex. [Al is Hindoeïsme uiteindelijk gewoon monotheïsme onder Krishna maar laten we het daar een andere keer over hebben]. Vandaar bijvoorbeeld dat Pakistaanse verkrachtingsbendes na decennia nu ineens wel écht doortastend aangepakt worden.

En vandaar ook dat Engeland de immigratie-restricties ineens echt lijkt te menen. Zo kwam Rishi en Suella's "illegal migration bill" deze week door het parlement en daarover schreef een columnist van The Guardian bijvoorbeeld: "There have been a number of migration bills in recent years, but make no mistake: the illegal migration bill that has now passed through parliament is a watershed moment. It will go down in history as a milestone like no other. As the UN has said, it “extinguishes access to asylum” in the UK for anyone arriving by a route the government deems “irregular”." Het zou bijna als aanbeveling lezen!

Binnen datzelfde sentiment past ook het nieuwe Britse AZC op Zee, genaamd de Bibby Stockholm (wiki). Dat heeft 225 tweepersoonskamers met eigen badkamer en biedt daarmee plaats aan 506 alleenstaande, mannelijke asielzoekers. De Britse overheid haalt de Nederlandse drijvende aanpak aan, maar vervangt het cruiseschip dus wel met een drijvende bouwkeet.

Het is trouwens eigenlijk geen AZC *op* Zee, want de Bibby meert gewoon aan in Portland, een armzalig Brits havenstadje met zo'n 13.000 inwoners die er weer allemaal een verschillende mening over hebben. Meer Beeld & Verslag na de breek.

Langere repo Channel 4

Rondleiding van de maker!

dat andere thema

Rishi op de bres voor Nigel Farage

De betere Channel 4 thumbnails