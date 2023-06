Na het doorgedramde succes van de asielcruise in Velsen lijkt de vluchtelingenboot echt de opvangtrend van het jaar te worden. Gymzalen en lege bedrijfsloodsen zijn zo 2020, een beetje moderne gemeente gooit zijn overtallige asielzoekers tegenwoordig op een veel te duur huurschip. Ideaal voor het krijgen van buiktyfus en het opwekken van Vietnam-flashbacks naar die Middellandse Zee-reis op dat overvolle rubberbootje van de mensensmokkelaars. Het geplande schuitje in Zaandam strandde op een stikstofbank, maar dat lijkt de uitzondering op de regel. Zo geniet Amsterdam extra lang van hun riante asielcruiser MS Galaxy, is de Rijncruise in Ridderkerk zojuist met een half jaar verlengd, moet de Sliksloothaven in Krimpen de asielschuit langer slikken en is de vluchtelingenvloot in Huizen weliswaar uitgevaren (rijke gemeente, duh), maar is terugkeer zeker niet uitgesloten. Daarnaast staat Wijk bij Duurstede te poppelen om alle zeilen bij te zetten in deze asielstorm en een eigen opvangboot aan de kade te leggen. Dat voelt als de zoveelste noodoplossing, maar daar denkt de Utrechtse gemeente heel anders over. "De bedoeling is dat het asielschip voor een periode van meerdere jaren kan worden gebruikt." In het hele land schieten opvangboten te hulp om de drenkelingen van dit zinkende asielbeleid te redden, maar dat blijft natuurlijk dweilen met de kraan open als het kabinet zijn koers niet wijzigt. Als stuurlui aan wal vermoeden we dat we niet overstag gaan met deze kapitein aan het roer, maar de benodigde politieke muiterij blijft vooralsnog uit. Dat is jammer, want het water staat Nederland in deze asielcrisis aan de lippen en dan moet de grootste golf nog komen.

UPDATE: Het Veiligheidsberaad stapt van boord.

NOG EEN UPDATE: Te veel kapiteins op het schip.