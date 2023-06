: Dat is eigenlijk best kwalijk als je er over nadenkt want dat gaat in tegen het idee van democratie (volgens het liberale en het rationele ideaal). Dan kan je je afvragen: in hoeverre wordt Nederland, en de beslissingen die hier worden gemaakt, geregeerd door conformisme?

Al was dat in de vorige eeuw waarschijnlijk nog meer wijdverspreid met de verzuiling. Misschien heb je vooral leiders nodig die het beste met het land voorhebben en zijn we dat verloren.