Bloemendaal heeft het besluit over de twee opvanglocaties voor asielzoekers voor zich uit geschoven. Dat is de conclusie van een bewogen commissievergadering in een bomvolle Bloemendaalse raadszaal dinsdagavond. De twee beoogde locaties, de Antonius van Paduakerk aan de Sparrenlaan in Aerdenhout en Westelijke Randweg 1 in Overveen, zijn nog niet van de baan.

Het gemeentehuis liep dinsdagavond vol met ongeveer zeventig Aerdenhouters uit de omgeving van de Sparrenlaan, waar dertig jonge asielzoekers moeten gaan wonen. De buurt ziet hun komst absoluut niet zitten, zo bleek uit de woorden van zeven insprekers.

De buurtbewoners voelen zich overvallen door het in hun ogen onaangename nieuws. Ook vinden ze de asielzoekers - getraumatiseerde jonge mensen zonder enig bezit - niet passen in de villawijk. Eén inspreker vroeg zich af of zijn zoon voortaan nog wel met zijn vriend kan zoenen op straat.

Een ander zei dat zij vreest voor waardedaling van haar huis en is bang op kosten gejaagd te worden, doordat ze haar woning nu beter moet beveiligen. Kortom, deze Aerdenhouters zijn tegen de komst van asielzoekers aan de Sparrenlaan.

Maar ook de tweede beoogde locatie van de Westelijke Randweg 1 ligt onder vuur. Eerder was daar woningbouw gepland, maar daar heeft de raad een stokje voor gestoken omdat dat onveilig zou zijn door de straling van een nabijgelegen elektriciteitsstation.

Waarom kunnen asielzoekers daar dan wel wonen, is de vraag. Er zijn nog meer twijfels over deze locatie, omdat alle opvang geconcentreerd lijkt te worden in Overveen: in Oldenhove wonen negentig statushouders, de Westelijke Randweg 1 voor zestig asielzoekers staat ook in Overveen en het grote geplande ACZ in Haarlem aan de Zijlweg ligt eveneens vlakbij deze dorpskern. Sommige raadsleden denken dat het cricketveld aan de Zomerzorgerlaan in Bloemendaal een geschiktere plek is voor de nieuwkomers.

Onduidelijkheid troef over de huisvesting van asielzoekers. Het college van B en W heeft twee locaties genoemd voor de huisvesting maar VVD’er Eelke van Tienhoven wil de hele lijst van locaties zien, waaruit het college deze twee heeft gekozen. Hij kreeg er een meerderheid voor, waardoor een op 20 april gepland besluit in de gemeenteraad over de locaties naar achteren is geschoven. Wethouder Nico Heijink (VVD) beloofde na herhaaldelijk aandringen van enkele raadsleden de lijst aan de raadsleden te sturen.

Het uitstel van het besluit is tegen de zin van Heijink die de hete adem van het COA in zijn nek voelt. Alle gemeenten in deze regio moeten snel bekend maken waar iets meer dan 2000 asielzoekers mogelijk kunnen wonen, waarna het COA de locaties uitkiest en de regie overneemt. Bloemendaal moet negentig asielzoekers huisvesten.

Heijink pleitte voor begrip voor de opvang van nieuwkomers in Bloemendaal. De gemeente staat niet alleen voor de extra opgave om negentig asielzoekers huisvesting te bieden, maar heeft ook de zorg voor de huisvesting van de Oekraïners. Van hen wonen er honderdvijftig op Park Vogelenzang in Bennebroek. Op 1 januari gaat een projectontwikkelaar daar woningen bouwen en moeten de Oekraïense gezinnen vertrekken en elders in de gemeente onderdak krijgen. De huisvesting van asielzoekers is een ongemakkelijk probleem voor de raad en door het uitstel is er tijd gewonnen om over de juiste locaties na te denken. Over de huisvesting van de asielzoekers is woensdagavond 12 april een informatieavond om 19.30 uur in het gemeentehuis.

Een erfdienstbaarheid maakt de huisvesting van asielzoekers bij de kerk aan de Sparrenlaan onmogelijk, betoogde een inspreker dinsdagavond. Bij de koop van de grond voor de bouw van de kerk is bedongen dat rond het terrein geen café, restaurant of hotel mogen verrijzen. Een asielopvangcentrum is een soort hotel. Die koop was in 1918, het monumentale kerkje is in 1922 in gebruik genomen. De inspreker had dit door zijn advocaat laten uitzoeken.