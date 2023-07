Een beetje nieuwbouwwoning dat groot genoeg is voor een gezin begint, in zelfs de meest lullige dorpjes, al rond 450K. En dan mag je god op je blote knieën bedanken als er überhaupt een eigen oprit bij zit.

De markt rondom de 300-350K die is momenteel overbezet door de mensen die voorheen huizen van 400K konden betalen. Deze mensen bieden dan ook nog gewoon 30-50K over bij een woning die 300K waard is (of eigenlijk zelfs fors minder).

De woningmarkt is volledig verziekt en verzuurd. Zelfs die nieuwe wet die aangekochte huurwoningen door investeerders weer op de markt zou moeten zetten, die werkt niet goed genoeg. Er was een zeer kleine opleving, maar is meteen weer ingekakt.

Aan de andere kant, het is nu zomervakantie. Tussen Mei en Augustus stort de huizenmarkt (qua verkopers en kopers) altijd een beetje in, omdat men andere dingen gepland heeft dan een huis kopen/verkopen, zoals vakanties. De wintermaanden is een beter eikpunt om de markt mee te vergelijken.