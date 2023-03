De tweespalt in dit draadje is best wel uniek te noemen. Enerzijds heb je de, wat ik noem "dedainjankers" in de linkerhoek en in de rechterhoek heb je de "Hugo is een lul maar heeft gelijk, het is een stom wicht" club.

Ik ben overduidelijk team rechts. Dus wie zijn toch die "dedainjankers"?

We hadden toch de gouden generatie die alles moesten opbouwen? Weet u nog? Toen de boomers die eigenlijk bijna alles gratis kregen. Toen Gen-X die eigenlijk geluk hadden met de economische boom in de jaren 90 onder Kok maar verder tussen wal en schip vielen. Daarna de millennials die al een beetje de weg kwijt waren geraakt maar op latere leeftijd toch leerden begrijpen dat "slaapt u zacht de overheid geeft u alles en meer" onzin is en dat van hoop en verwachtingen teleurstellingen komen. U moet het zelf doen, altijd, wees blij als je een beetje hulp krijgt.

En nu Gen-Z die de gore lef hebben om te denken dat alles gratis en voor niets is.

Nou ja, dat kan wel. Als je rock-bottom wil raken dan gaat de overheid wel helpen ja. Krijg je daklozenopvang, kleine uitkering, gedeelde Miele wasmachine EN droger, begeleiding naar een gemeente die je op wil vangen, huis, uitkering, stadsbank lening voor inboedel en een hele trits aan psychologische hulp en medische hulp. Soort van asielzoeker status met meer rechten zeg maar.

Maar als je dat niet wil. Als je toch liever niet zo laag wil zakken dan moet je een plan maken. Met een plan kan je gewoon nog een woning kopen met je partner. Ook als je slager bent en je vrouw part-time voor een reisbureau werkt en voor je kinderen zorgt en best in goede luxe. Eigen huis. Twee auto's, noem maar op. Ik ken dat soort mensen persoonlijk.

Als je leven kut is dan is de eerste persoon waar je naar moet kijken diegene in de spiegel. 25 jaar en durven janken dat je geen huis, niet appartement, HUIS kan kopen in je eentje. Die meid moet zich rot schamen, niet Hugo.