Er is weer een belangrijk SCP-onderzoek uit! Daar schiet de Nederlandse samenleving, die aan de kop rot, verder helemaal niets mee op. Maar het is toch leuk, want we kunnen Nederland lekker indelen in ZEVEN HOKJES. Er is zelfs een grote infographic met allerlei statistiekjes uitgebracht, en het het AD en de Volkskrant en de NRC en al die andere makkers hebben daar dan weer stukjes over geschreven dus dan kunnen wij niet achter blijven. DE ZEVEN HOKJES. Na de breek.

Werkende bovenlaag

Rijdt in een dikke BMW elektrische auto van de zaak. Woont in eigen huis. Reuze betrokken bij de maatschappij en de politiek, zolang die betrokkenheid gewoon betekent dat hij precies hetzelfde vindt als al die andere mensen uit de werkende bovenlaag en het verder niet te veel moeite kost. Heeft het goed voor mekaar en vindt dat helemaal zijn eigen verdienste (nou ja, niet helemaal, want hij leest ook heus weleens een stukje van Rutger Bregman hoor). Denkt vaak: wie zijn die mensen?

Jongere kansrijken

Zegt zich de hele dag druk te maken over het klimaat, sociale ongelijkheid en racisme, maar maakt zich vooral de hele dag druk om zichzelf. Heeft dan ook verdomd weinig last van het klimaat, sociale ongelijkheid en racisme, maar wel heel veel last van zichzelf. Zit de hele dag op social media, maar vindt dat mensen veel te veel op social media zitten.

Rentenierende bovenlaag

Heeft de pensioenpotten voor de volgende generaties leeggeroofd en is daar volop van aan het genieten. Zes keer per jaar op vakantie, en dan in de tijd dat hij niet op vakantie is lekker bezwaar maken tegen de belasting in box 3, boze brieven schrijven aan de Telegraaf over dat de AOW niet meestijgt met het minimumloon en weinig fooi geven in restaurants.

Werkende middengroep

Is godverdomme de hele dag aan het werken zodat al die andere lagen dat niet hoeven doen en wil 's avonds fijn voor de buis ontspannen met The Masked Singer, Married at First Sight, eens in de zoveel tijd lekker steengrillen en/of een avondje zuipen. Vindt het heel erg vervelend dat het niet gewoon altijd gezellig kan zijn, maar vindt het ook belangrijk om iedereen lekker in zijn waarde te laten want dat gunt hij zichzelf ook ja toch nou dan oeh zin in een schnitzel met appelmoes.

Laagopgeleide gepensioneerde

Maken ze de pis niet lauw. Heeft zijn builtje shag, zijn pijpje pils en zijn kaartje en gaat daarom een stuk eerder dood dan de rest maar MAG IE GODVERDOMME. Kom niet aan zijn kop met al dat gezeik en alles wordt duurder en alles wordt minder maar we doen het er maar mee vroeger liep je tenslotte ook niet te zeuren of wel dan.

Onzekere werkenden

Werkt zich de tering en is alsnog de sjaak. Snapt niet helemaal hoe dat toch allemaal zo gekomen is maar heeft toch nog altijd een heel stuk maand over als het geld op is. Dat is de schuld van iemand anders, en dan kunnen er mensen wel over gaan klagen dat het niet helemaal klopt wat hij zegt, het is wel gewoon WAAR.

Precariaat

Tokkie. Onrendabele. Rapalje. Schorriemorrie. De klos.

Niet in een hokje te plaatsen

Oh oh oh wat bent u uniek. U past natuurlijk niet in een van deze zeven hokjes. Neeee dat is veel te beperkt! U bent pas echt speciaal. Gefeliciteerd wat een uniek exemplaar bent u, u bent vast de ENIGE in heel Nederland die niet in een van de zeven hokjes past. Geweldig van u.

