Onteigenen of beter nog, celstraf..

Als vastgoedhandelaren allemaal boeven waren, dan zaten ze wel vast.

Jij gelooft toch ook heilig in de rechtsstaat?

Maar nee, ze zitten niet vast, want ze doen meestal dingetjes volgens de regels.

Binnen de wet.

Maar dat weet jij natuurlijk ook wel, want je hebt je erin verdiept, zoals in alles.

En ja, er gebeuren natuurlijk schimmige dingen in de vastgoedwereld, ongetwijfeld.

Verder ben ik het met je eens dat de overheid allang iets had moeten doen met leegstand.

Dat roepen we al jaren.

Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot.

Mooi voorbeeld is toch wel, daar heb je een punt, die KPMG gebouwen in Amstelveen.

KPMG bouwde 200 meter verderop een gloednieuw pand.

Was gewoon een belastingtruukje.

De heren zijn overigens vrijgesproken…

Gebouw 1 is nu een sjiek pand met wooonbestemming, “ The Mayor”

App. van 5 ton tot 2 mio….

Het kan dus wel.

Onteigenen dus, daar heb je gelijk in.