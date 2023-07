"Kijk dit. En dan goed in de spiegel"

Even een serieuze vraag aan Kauthar en iedereen die deze lijn aanhangt waaronder ineens Chris Aalberts en Simon van Teutem in gewetensnood: is jullie kwaliteit van denken nou werkelijk zo laag?

Vorige week schreef de NRC een opvallend suf aangezet artikel over een Arabische stammenstrijd tussen pro-moslimbroederschap Qatar en de anti-moslimbroederschap Emiraten. Daarin huurde laatstgenoemde het schimmige Zwitserse 'Dark PR' bedrijf Alp Services in om personen met (zeer waarschijnlijke) banden met de moslimbroederschap als zodanig aan te laten merken in Europese media, waaronder in Nederland. De eigenlijk twee enige, écht onheuse methoden die daarbij gebruikt werd is dat 1) het bedrijf nepnamen van journalisten verzon en onder die nepnamen mosilmbroederschap-affiliaties onder de aandacht bracht bij Europese media en 2) voornaamste moslimbroederschap-expert Lorenzo Vidino met in totaal zo'n $17K plus dure dinertjes wel een erg fors betaald kreeg voor rapporten en 'tips over moslimbroederschap-verbanden'.



Maar dan casus Kauthar. Want meid, wie denk je nou eigenlijk dat je hier opnieuw voor de gek houdt? Niets, maar dan ook werkelijk niets aan de onheuse praktijken van Alp Services doet af aan het enige waar je ooit van beschuldigd bent: Je was na twee eerdere bestuursfuncties bij FEMYSO vice-voorzitter van FEMYSO en FEMYSO was en is nog altijd de Europese jongerentak van de moslimbroederschap.

Moslimbroederschap-koepelorganisatie Council of European Muslims (CEM) noemde FEMYSO 31 januari 2020 ZELF nog hun "eigen instituut" - inderdaad, net als in 2004. En natuurlijk wordt dat simpele gegeven onderschreven door talloze Europese inlichtingendiensten en academische rapporteren, waaronder inderdaad rapporten van Lorenzo Vidino van voordat Alp Services ooit om de hoek kwam kijken. En dan laten we netjes buiten beschouwing dat je vader "een van de oprichters van de Liga van de Islamitische Gemeenschap (LIGN), de allereerste (niet meer bestaande) koepelorganisatie van de Nederlandse Moslimbroeders" was, want daar kun je ook niks aan doen!

Maar dan nog even over hoe NRC het met een extreem suggestieve tekst doet klinken alsof er door Alp Services een gerichte, persoonlijke campagne tegen Kauthar is gevoerd, terwijl dat zeer waarschijnlijk helemaal niet het geval was. NRC schreef: "Ook Nederland was doelwit. Een GroenLinks-Kamerlid kwam in opspraak na een agressieve campagne tegen haar organisatie." Ja, tegen "haar organisatie" ja, maar niet tegen Kauthar zelf, zoals Kauthar blijkens de bovenstaande video zelf lijkt te geloven. Want als NRC Kauthars daadwerkelijke naam in de gelekte documenten had gevonden, dan was dat echt wel expliciet vermeld. Zo liep er bijvoorbeeld wel een gerichte, persoonlijke campagne tegen een nieuwe FEMYSO-voorzitter, de 25-jarige Nederlands-Turkse Hande Taner.

Kortom, zéér waarschijnlijk heeft Alp Services niet eens een campagne tegen Kauthar zelf gevoerd. En wees nou eerlijk: dat was ook nergens voor nodig, want haar eigen verleden en het gewauwel van Jesse Klaver deden het werk.

