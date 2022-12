Die foto; het is echt verschrikkelijk, en wat stoort is dat eenzelfde soort ranzigheid door een FvDer enorme verontwaardiging oproept terwijl dit niet anders is. Het is beschamend om de nazi-vlag te gebruiken voor allerhande statements. Wat die Forum vent deed is achterlijk, maar deze meute met Kautar er tussen is net zo erg. Daar kraait gl en 66 niet naar. Hypocrisy is the greatest luxury.

Het vergelijken van de Holocaust met het conflict in palestina is walgelijk. Er is maar één lichtpuntje in de duistere hel die het midden-oosten heet, en dat is Israël. Het enigste land waar moslims burgerrechten hebben, in vrijheid mogen stemmen, zich mogen laten kiezen en ook in het parlement zitten. Wil niet zeggen dat er geen discriminatie in dat land bestaat, natuurlijk wel; zoals in elk land.