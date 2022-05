Wat toevallig, die serie over Pim brengt bij mij ook trauma's boven. Het trauma dat ik de wijk waar ik als kind woonde langzaam zag verworden tot een ghetto. Met een rilling denk ik terug aan al die stuurs kijkende, onverstaanbare mannen die zich ophielden voor de ingang van onze flat. Helaas bleek er geen ontsnappen aan, want de frisse, nieuwe wijk waar we naar verhuisden werd ook al snel overgenomen, met alle gevolgen van dien voor de aanblik en leefbaarheid. Het moment waarop onze buren doodsbedreigingen uitten en mijn ouders te verstaan werd gegeven dat ze maar moesten oprotten naar een bejaardenhuis flitst ook even voorbij. Bleek ineens dat sommige culturen helemaal niet zoveel respect hebben voor ouderen als werd gezegd. "Wacht maar, over twintig jaar zijn wij hier de baas" is ook blijven hangen, temeer daar deze uitspraak met terugwerkende kracht een vrij accurate voorspelling blijkt te zijn. Maar goed, Kauthar, ik realiseer me terdege dat ik hier spreek vanuit mijn 'witte privilege', ook al ben ik een kind uit een arbeidersgezin, met ouders die bewust een oorlog hebben meegemaakt, in hun jeugd veel honger hebben gehad en altijd hard hebben moeten werken. Jij bent zielig, want jij draagt een hoofddoek en mensen stellen daar allemaal domme vragen over. Dan willen ze je ook nog van alles opdringen over vrijheid en gelijkheid en als jij ze op jouw beurt wilt uitleggen dat de islam het antwoord is op alles, dan luisteren ze niet eens. Dus wie ben ik, met mijn trauma over mijn verloren land en de verloren toekomst van mijn kind? Sterkte!