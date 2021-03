En dan roepen ZE wel weer dat er geen pijnlijke vragen gesteld worden. Maar er worden eigenlijk best pijnlijke vragen gesteld. Prima interview en al helemaal voor NRC-begrippen. Maar goed, komen de sleutelkwoots over de trainingen die ze gaf bij Milli Görus aan een publiek waar mannen en vrouwen gescheiden zaten:



Dat impliceert dat uw morele standaarden afhangen van de positie die je op dat moment inneemt.

„Als het gescheiden zitten dwingend was, dan was ik daar weggegaan. Dáár zit de grens. Maar ze kiezen er zelf voor. So be it.”

U wilt strijden voor gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, dan kun je toch zeggen: dat gescheiden zitten strookt niet met mijn waarden?

„Ik sta voor vrijheid en gelijkwaardigheid. Áls mensen gedwongen worden zo te zitten, wijs ik dat af. Als ze ervoor kíezen om gescheiden te zitten, dan is dat een vorm van vrijheid.”



Dus de uitkomst maakt niet uit?

„Nee, de grens is: eigen keuze en gelijkwaardigheid. Het doet me denken aan het idee dat alle vrouwen met hoofddoek onderdrukt worden. Terwijl het om de eigen keuze gaat. Dus je bent als vrouw vrij om er geen te dragen en carrière te maken. Maar ook om ervoor te kiezen dat níét te doen. Ik verzet me tegen dwang, maar ga anderen geen bepaalde keuzes opleggen. Dat vind ik moreel ingewikkeld.”

Is het redenerend vanuit die logica voor u acceptabel dat de SGP vrouwen weigert op de kandidatenlijst?

„Nee. Het gaat in tegen mijn idee van gelijkwaardigheid, ik ben het er niet mee eens, maar als die vrouwen daarvoor kiezen, dan is dat aan hen.”



Hoe kunt u streven naar emancipatie en gelijkwaardigheid zonder vast te stellen welke uitkomst voor u moreel wenselijk is? Als vrouwen gescheiden moeten zitten of niet verkiesbaar mogen zijn, dan is dat prima, zolang de keuze maar in vrijheid is gemaakt?

„Het strookt niet met mijn ideeën, maar als zij dat zélf zo willen doen, dan ga ik ze niets opleggen.”



Kauthar, de eerste libertariër in de Kamer!

UPDATE - Ex-Kamerlid GroenLinks vindt er het hare van