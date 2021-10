Omdat de man het veel beter kan verwoorden dan ik, omdat ie niet alleen Belg is (Belgen gaan doorgaans respectvoller om met de Nederlandse taal dan Nederlanders) maar tevens taaldocent aan de Vrije Universiteit Brussel, en prominent lid van de liberale denktank 'Liberales', citeer ik hier nog maar eens uit een open brief van Philipp Bekaert aan ene Safâa Achnak, een islamitische Fatima-in-'t-zuur en doctoraatstudente in arbeids- en organisatiepsychologie aan de zelfde Vrije Universiteit die het in een opiniestukje opnam voor de vrijheids-onderdrukkende hoofddoek.

Ik begin met een citaat van Safâa Hoofddoek:

"Aan alle politici, vrouwenrechtenactivisten, schooldirecteurs en werkgevers die menen onderdrukte moslima's te willen bevrijden door een hoofddoekenverbod: jullie redenering loopt mank.

(...)

Mijn hijab is volgens jullie een symbool van onderdrukking, laat mij even een andere definitie van het woord onderdrukking geven: duizenden jonge meisjes die aan anorexia lijden als gevolg van jullie visie van vrouwenbevrijding: naakte vrouwen, vrouwen die zichzelf plooien naar de noden van de Westerse samenleving, vrouwen die onder druk worden gezet om te voldoen aan de schoonheidsidealen van de media, vrouwen die gebrainwashed worden om mannen fysiek te imponeren. Dit alles leidt tot misnoegdheid over het eigen lichaam. Lang leve de Westerse vrouwenrechten!".

Philipp Bekaert repliceert:

"k zal even niet ingaan op de wij/jullie-tegenstelling, die u aan uw opponenten verwijt maar zelf herhaalt, noch op het feit dat uw tekst druipt van anti-Westerse karikaturen en gevoelens.

Neen, mevrouw Achnak, u mist het punt: het gaat niet om uw vrijheid en integriteit, maar om die van anderen. Niemand belet u uw hoofddoek in de privésfeer of zelfs in de openbare ruimte te dragen. Maar ieder van ons ('ons', en daar hoort u ook bij) beseft wel dat wij in bepaalde omstandigheden, die meer te maken hebben met wat men de 'institutionele sfeer' zou kunnen noemen, ten opzichte van onze persoonlijke overtuigingen beter een zekere terughoudendheid aan de dag leggen om de vrijheid en integriteit van anderen te respecteren.

Dat geldt bijvoorbeeld voor een ambtenaar achter het loket. Iedereen kent het standpunt van monotheïstische religies over homoseksualiteit. Wat als een homokoppel zijn huwelijk komt aangeven bij een gemeentelijke ambtenaar die door zijn outfit te kennen geeft dat hij of zij dat standpunt zeer letterlijk neemt? Of omgekeerd: moet een gelovige burger worden geconfronteerd met een ambtenaar die een T-shirt of een hoedje draagt met het opschrift 'God bestaat niet'? Zo iemand werd trouwens op 24 juni 2009 door de politie weggehaald van de openbare galerij van het Brussels parlement.

(.....)

k weet uit ervaring dat mijn studenten heel anders over geopolitiek of over de religiekritiek in Goethes Faust praten als er een of twee gesluierde dames mee in de zaal zitten. Hoe kan dat? 'Afficheren' of 'ostentatief zichtbaar maken' is iets helemaal anders, en wordt als agressiever ervaren, dan 'er gewoon over praten', het maakt een dialoog zeer moeilijk omdat het een persoonlijke overtuiging van absolute aard ('Ik geloof dat God bestaat, en dat Mohammed zijn profeet is') van begin af als absoluut presenteert ('iedereen moet dit te allen tijde van mij weten').

Het is een simpel psychologisch mechanisme, dat trouwens in een veel extremere context door de nazi's werd gebruikt: SA-studenten stoorden de lessen niet, ze kwamen gewoon in SA-uniform naar de les. In de meeste gevallen volstond dat om kritische stemmen in de collegezalen te doven. Voor de duidelijkheid: de gesluierde studenten waarover ik het had, hadden zeker niet de bewuste bedoeling andere studenten het zwijgen op te leggen, maar toch was dat het effect.

(.....)

U vraagt respect voor uw religie, en - met alle respect - dat is onzin, want of het u bevalt of niet: religie is een idee, meer niet. En uw hijab is een accessoire bij die idee. Van kleren, maar ook van ideeën (en dus van religie) kunt u veranderen. Vandaar dat in een democratie enkel mensen respect verdienen, ideeën (en kleren) niet. Ideeën zijn er om bekritiseerd te worden. U zult er aan moeten wennen, zoals wij allen.

Ten laatste: sinds 11 september 2001 weten we dat er in naam van een radicale islam wordt gemoord, met voorkeur Westerlingen. In sommige Duitse steden loopt er nu een illegale sharia-politie rond. Die waakt erover dat vrouwen zedelijk gekleed zijn.

Gemeenschappelijk aan alle aanhangers van die politieke en radicale islam is het bepleiten van het dragen van de hoofddoek. Vele moslims beleven hun geloof zonder uiterlijke tekens ervan tentoon te dragen, maar u besloot een symbolisch geladen kledijaccessoire te dragen. Daardoor draagt u willens nillens bij tot het verspreiden van een klimaat van geafficheerde deugdzaamheid en bigotterie, dat nefast is voor de vrijheid van vrouwen die géén hoofddoek dragen.

Want de hoofddoek is, of u het wil of niet, wel degelijk symbolisch geladen. Ook voor mij, en ook voor u (anders zou hem niet altijd en overal willen dragen, en er geen opiniestuk aan besteden).

Ik verdenk er u niet van dezelfde symboliek in uw hijab te plaatsen als een salafist of een IS-jihadist, maar het is van een grove naïviteit een symbool te dragen dat uw eigen interpretatie ervan overstijgt. Sinds ayatollah Khomeini is de hijab één van de meest populaire anti-Westerse symbolen. Als u het recht opeist om in een Westerse stad zo'n kledijaccessoire te allen tijde en in alle omstandigheden te dragen, wees dan niet verwonderd dat niet iedereen dat even leuk vindt. De gevoeligheden van andere mensen zijn de uwe waard."

Aldus Philipp Bekaert.

Zelden heb ik de argumenten tegen de hoofddoek zó overtuigend verwoord gezien.

En verplicht leesvoer voor politionele buk-laaf Martin Sitalsing.