Of zoals de NRC dat noemt: 'het vernietigen van reputaties van Europese moslims'. Maar goed, wel een smeuïge toestand natuurlijk. Samengevat komt het erop neer dat de Emiraten het Zwitserse PR-bedrijf Alp Services (?) inhuurde om de Europese moslimbroederschap in naam en reputatie te schaden. Alp Services gebruikte daarbij ook in Nederland succesvol onheuse methodes, voornamelijk het onder valse naam tippen van journalisten. Die praktijken werden bekend omdat hackers Alp Services hackten en daarbij ruim 17 gigabyte aan emails, telefoongesprekken, foto’s en interne rapporten buit maakten. Je zou je bijna afvragen wie er achter die hacks zat!

Maar goed, dan de bevindingen. NRC schrijft het heel spannend op als: "Voor de operaties werden online nepprofielen opgezet, journalisten en wetenschappers betaald en politici ingefluisterd."

Bij zo'n 4000 individuen en 400 organisaties werd er door Alp Services - meestal niet onterecht - op gewezen dat deze affiliaties met de moslimbroederschap hadden. Maar de manier waarop dat door Alp aan de media verkocht werd was inderdaad erg onkies. De verzonnen journalist 'Laurent Martin' bijvoorbeeld brengt lobbypraktijken van de moslimbroederschap rondom Frans Timmermans onder de aandacht bij Elsevier, wat resulteerde in dit artikel "Moslimbroederschap lobbyt bij Frans Timmermans". Het punt is, dat was ook gewoon zo, maar de 'journalist' die het bij Elsevier onder de aandacht bracht bestond niet.

Uiteraard valt de naam van GroenLinks-moslimbroederzuster Kauthar (D O S S I E R) ook. In Carel Brendels en GeenStijls dossiervorming over Kauthar werd zo nu en dan verwezen naar de Westerse autoriteit op het gebied van de Westerse moslimbroederschap: Lorenzo Vidino, directeur van het extremisme-programma aan de Amerikaanse George Washington University.

Over Vidino schrijft NRC nu heel suf: "Een onafhankelijke wetenschapper is Vidino echter niet, zo onthullen de bij de hack buitgemaakte stukken van Alp." Vidino zou in totaal namelijk "meer dan 10.000 euro" hebben aangenomen van Alp Services in ruil voor het doorspelen van "interessante geruchten/leads". Dat doet dus helemaal niets af aan de kwaliteit van die leads en geruchten, en zoals Vidino zelf in zijn wederhoor zegt: "„Mij was verteld dat Alp de Moslimbroederschap onderzocht in opdracht van een Londens advocatenkantoor.” Volgens Vidino is het voor academici „staande praktijk” dat ze advieswerk doen voor bedrijven als Alp."

Zoals ook Carel Brendel in zijn wederhoor beaamt: ",,Als er al een campagne achter zat, ontkracht dat niet wat Lorenzo Vidino en anderen hebben geschreven over de banden tussen Femyso en de Moslimbroeders. Die werden al rond 2010 vastgesteld.”"

Kortom, op het onder valse naam tippen van journalisten na, beetje een storm in een glas zand dit. Maar toch een leuk inkijkje in een stammenstrijd.