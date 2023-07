U mag weer meespelen in de schijn van een Europese democratie bij het kiezen van de designs van de nieuwe eurobiljetten. De Spijkenisser bruggen zijn toe aan vervanging en middels een online vragenlijst, die direct volledig overbelast raakte, kunt u meedenken over de thema's die op de nieuwe flappen verschijnen. Het is vooral abstract geneuzel over rivieren, waarden, handen en vogels, maar dat houdt ons niet tegen om een biljet met Kabouter Buttplug te suggereren. Het Rotterdamse kunstwerk dat met zijn opgehouden kontpenetreerder uitstekend symboliseert hoe veel Europeanen het Brusselse bureaucratiemonster ervaren. Een beeld dat eveneens veel meer belastinggeld kostte dan zou moeten om nog maar over het prijskaartje van onnodige verhuizingen te zwijgen. We zouden in beide gevallen prima zonder kunnen, maar een klein groepje mensen besloot dat we het nodig hadden en nu zitten we ermee opgescheept. Weet u wie geen Kabouter Buttplug hebben? De Britten en dat zegt genoeg. Mocht de kabouter het niet worden, dan stellen we een portret van Rikkie, Zeesluis IJmuiden of deze foto voor. Andere ideeën kunt u kwijt in de reaguursels of naar de Europese Centrale Bank sturen, maar verwacht niet dat er iets mee gedaan wordt. De daadwerkelijke beslissing wordt tenslotte door de buttpluggers van de ECB gemaakt.

Saai!