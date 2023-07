De vvd-prominenten staan niet in de rij om in het gapende gat te springen dat Rutte achterlaat. Zonder dat het hardop wordt uitgesproken lijkt niemand te denken dat Sophie Hermans de kwaliteiten bezit om van tassendrager naar kartrekker te transformeren. Ze denkt er weliswaar zelf nog over na, maar toonde gisteren in het debat wederom dat ze bij het kleinste dotje tegengas direct op de hoogste kast zit en dat lijkt ons een eigenschap waarmee je geen verkiezing wint. Voormalig kroonprins Klaas Dijkhoff zou een uitstekende kandidaat zijn, maar gaf gisteravond bij Op1 al aan niet beschikbaar te zijn en ook Eerste Kamer-fractievoorzitter Edith Schippers geeft de voorkeur aan een functie elders. En daarmee blijft Dilan Yesilgöz-Zegerius over als meest voor de hand liggende kandidaat. Dilan die niet altijd wist waar ze op stemde. De huidige MinJus die de politie puinhopen weliswaar aanpakt, maar nog zeker niet heeft opgelost. Yesildingus die wereldproblemen denkt op te lossen door heel demonstratief een haarlokje af te knippen. Dilan JaIsGoed die plots IS-vrouwen naar Nederland wilde halen. En de Yesilgöz die net als Rutte geen verantwoordelijkheid neemt bij fouten. Die Dilan kan wel eens de nieuwe Rutte worden. Moet ze alleen nog even een lijsttrekkersverkiezing winnen van oud-Kamerlid André Bosman (wie?) die denkt dat hij zich wel even naar de top kan Omtzigten, maar dat moet geen probleem zijn. Dilan voor premier of trekken ze bij de vvd toch nog een verrassing uit de hoge hoed? Gordon terughalen uit Dubai? Gerrit Zalm uit de mottenballen trekken? Hans Dijkstal opgraven? Met die vvd'ers weet u het nooit.

