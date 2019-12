Ze doet het vast niet expres, en ze zal wel weer fluks worden teruggefloten door Kees Berghuis, maar Dilan Yesilgoz legde bij Met het Oog op Morgen openlijk op tafel wat we allemaal al heel lang zien: het vvd-Kamerlid snapt de wetten waar ze over stemt niet. En met haar een heel groot deel van Onze Volksvertegenwoordiging, die niet meer begrijpt wat het aan het doen is, suggereert ze hardop.

De enige directe democratie in dit land is vorig jaar afgeschaft door D'66, en hun belangrijkste argument daarvoor was dat we een vertegenwoordigende democratie hebben van politici die de wetten kennen en de implicaties van besluitvorming kunnen overzien, dus dat we maar op hun kennis, toewijding en expertise moeten vertrouwen. Want voor die verantwoordelijkheid zijn ze gekozen. Dilan Yesilgoz zegt vervolgens op de Staatsradio dus letterlijk het tegenoverstelde: "Je kunt je afvragen hoeveel van de Kamerleden het zelf nog begrijpen", waarmee de goedlachse beeldvuller met het ongenaakbare haar die we kennen uit talloze reclamefilmpjes van de vvd vooral impliceert dat ze het zelf niet meer snapt.

Dat dus, uit de mond van de vrouw die recent nog juichend een Klimaatwet mede indiende, waarvan niemand de implicaties kan overzien of een betrouwbaar kostenplaatje van kan schetsen, en waar ontzettend veel mensen überhaupt de noodzaak van betwijfelen. Goed te horen dat Dilan Yesilgoz het in ieder geval ook niet weet. Dat geeft vertrouwen! (Die man naast haar in het filmpje is zich met kerst op zijn positie aan het bezinnen trouwens, maar dat roddeltje geheel terzijde.) Verkiezingen in 2020, wij durven de weddenschap inmiddels wel aan.