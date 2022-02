Ik ben echt enorm teleurgesteld in Dilan Yesilgöz. In 2019 was ze mijn heldin omdat ze in talkshows ongeveer als enige fel inging tegen de pleidooien van de vaders Hussein (ik geloof dat zijn dochter Meryam één van die 5 opgehaalde ratten is), de Sinan Can's, de Margrite Kalverboer's, de Edwin Bakker's, etc, om die lieden weer op te halen voor een ''tweede kans''.

Ik schreef het gisteren al ergens: als Dilan ballen had gehad (figuurlijk gesproken), dan had ze gezegd: ''O, als wij ze niet ophalen om hun rechtszaakjes bij te wonen, dan stoppen jullie rechtertjes ermee, en kunnen ze niet meer vervolgd worden als ze hier binnen sneaken? I'll take my chances. Ik ga alles in het werk stellen om die ratten buiten de deur te houden. Ik begin met collectief hun Nederlanderschap in te trekken.''

Maar niks van dat al. Ze is nog geen 4 weken in functie als MinJus en ze conformeert zich al totaal aan de lafheid van de Nederlandse overheid om in het belang van alle Nederlanders te handelen.

"Er is niks veranderd aan mijn inzet, het kabinet haalt nog steeds IS-reizigers niet actief op. Maar op het moment dat de rechter ons dwingt om ze op te halen om straffeloosheid te voorkomen, en dat krijg je als je berechting daar nog niet voor elkaar hebt, dan moeten we daar wel naar handelen."

Wat een laf, wat een intens, beschamend laf excuus. Nou ja, ik was vorig jaar maart al opgehouden met op de VVD te stemmen. Stemde JA21; tot op heden nog geen seconde spijt van gehad.