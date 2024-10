Het Kabinet Schoof is 100% een Ministry of Silly Walks. Hebben die lui zittend werk of zo? Want als ze gaan staan en lopen, ziet het er niet uit. Hardop gelachen vanmiddag om deze ANP-fotopagina, met als hoogtepuntje de motoriek van La Dilan op Stelten. Als Gregory Sedoc dit ziet, krijgt-ie er een zesdelige televisieserie over. Hoe doet ze dit? Waarom doet ze dit? Hoe lang houdt ze dit vol? Waarom doet de overheid niets? IEMAND?