C2000 is in Zuid-Limburg getest en afgeschoten op heel veel punten. Daarna bleek de UAT niet volledig waardoor er na de go-live situaties voorkwamen die nóg ernstiger waren. Dat kwam hoofdzakelijk doordat het systeem daarna gebruikt werd door nitwits, gewone agenten en brandweerlui die niet het volledige handboek hadden gelezen (en in een noodsituatie ook niet kúnnen lezen of herinneren). Zo bleven mobilofoons op de verkeerde praatgroep staan, gingen portofoons te gemakkelijk over op verkeerde gespreksgroepen door ingewikkelde bediening terwijl de gebruiker een noodsignaal wilde afgeven.

Het ingewikkelde gebruik was de mensen tijdens de pilot wel bekend en hun interesse zorgde voor een betere bediening. De schuld werd gegeven aan de gebruiker, zoals altijd bij IT-gerelateerde projecten. Maar de Voice Of The Customer (VOC) was nooit gehoord. En de gebruiker moet het wel gebruiken, de naam zegt het al.

Het prestigeproject mócht niet falen en móest live. Er werden met name in het zuiden nog wat basisstations bijgeplaatst maar de bereikbaarheid binnen in gebouwen was en is nog steeds ruk. Een collega buiten kan alleen worden bereikt via het centrale systeem en dat is onbereikbaar door de beperkte dekking, terwijl in DMO men wel met elkaar zou kunnen spreken maar dan moeten beiden weten hoe ze in DMO terecht kunnen komen.

Ik geloof dat de opvolger NOOVA of zo heet, maakt gebruik van 5G technieken. Betere bereikbaarheid en flexibiliteit maar hulpdiensten verlangen eigenlijk gewoon een analoge portofoon met digitale extra features. Als de nood aan de man/vrouw is, moet je gehoord kunnen worden en dat werkt met analoog veel beter. Reden ook waarom vliegtuigen nog steeds analoog blijven communiceren, naast dat het AM is en men door elkaar kan babbelen.

Deze clusterfuck heeft té lang geduurd. Als deze minister geen actieplan heeft, moet ze ontslagen worden.