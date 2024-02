Voor iedereen die met de lange vloei in de hand zat te wachten op de legalisering van hun wiet is de afgelopen verkiezingsuitslag een dikke tegenvaller geweest. De conservatieve PVV is tegen en ook de godsdienaren bij het CDA en de CU voelen nu de ketenen van het coalitieakkoord van zich afvallen en laten weer weten wat ze echt van softdrugs vinden. Een experiment met de legalisering van wiet was een offer waar ze in ruil voor de macht van kabinetsdeelname wel voor wilden tekenen, maar nu die macht ze is ontnomen vallen ze weer terug op hun oorspronkelijke 'drugs-are-bad'-standpunt. Tel daarbij op dat de NSC zeker op dergelijke onderwerpen een CDA-kloon is en SGP en DENK ook geen vooruitgang mogen steunen van hun god en toekomstige legalisering lijkt te sneuvelen in een conservatieve grinder. In het verkiezingsprogramma van de BBB staat weliswaar dat de partij het wietexperiment wil afwachten, maar Van der Plas schaart zich momenteel bij de club die de uitbreiding van dit experiment met het Amsterdamse stadsdeel Oost niet zien zitten, waardoor er een Kamermeerderheid ontstaat tegen deze extra stap in de proef. De tegenstanders voelen dat dit het moment is om de legalisering definitief uit te drukken en dat resulteert in een motie van de PVV om het experiment te pauzeren en een motie van de SGP om de initiatiefwet over het gedogen van de teelt en verkoop van cannabis in te trekken. Nu zullen die moties het waarschijnlijk niet redden, maar het signaal is duidelijk. Er waait een nieuwe wind en die ruikt zeker niet naar legale wiet.