Ja, daar zitten we dan op GSHQ, met verdeeld over 48 dozen in totaal 576 zakjes HARIBO Happy Cola F!ZZ met productiecode L341-4002307906 en houdbaarheidsdatum januari 2026, en zonder nu hier het slachtoffer uit te willen hangen voelen we ons toch een beetje bekocht. Er zou namelijk cannabis in zitten, genoeg om kinderen in een coma te krijgen dus ook genoeg om een paar bonkige kerels een leuke middag te bezorgen, maar daar blijkt bij nader inzien helemaal niets van te kloppen. Haribo kwam na intern onderzoek zelf ook al tot die conclusie, en krijgt nu bijval van het Nederlands Forensisch Instituut. Slecht nieuws voor alle kinderen dus die zichzelf buiten bewustzijn hebben geblowd en hiermee de ideale smoes in rook zien opgaan. En voor de betrokken ouders, die toch maar eens een keertje in de spiegel zullen moeten kijken.