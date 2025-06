Kunnen we dan helemaal niks? Hier het antwoord maar meteen: we kunnen helemaal niks. Ja cannabis in Haribo-snoepjes verkopen, dat kunnen we dan misschien nog wel, maar op de vraag HOE we dat doen hebben we niet eens een antwoord. Iets wat we bijvoorbeeld niet kunnen: Nederwiet telen. Moeten we lezen in de krant van stoned wakker Nederland: "De omstreden wietproef komt maar niet van de grond. Er is opnieuw uitstel nodig. De Nederlandse cannabistelers, die legale producten moeten leveren aan coffeeshops, kunnen momenteel niet voor kwalitatief goede hasj zorgen." De hele wereld en z'n smokende moeder denkt dus dat wij, Hollanders, bekendstaan om wiet, dat wij hier in een vloek en een hijs eersteklas jointjes klaar hebben voor meneer en mevrouw de toerist. Niets blijkt minder waar. Maar er is een reddingsboei; u raadt nooit wie wél uitstekende cannabistelers zijn en een beproefd wietrecept paraat hebben: Marokkanen.

Nu ligt de nieuwe deadline voor legale wiet op 1 september, derhalve zit er nog maar één ding op om het wietexperiment alsnog te laten slagen. We moeten massaal Marokkaanse cannabiskunstenaars importeren! Alle opstartrottigheden die zich in het verleden al dan niet tussen het Nederlandse en het Marokkaanse volk hebben voorgedaan zijn vergeten, we hebben ze nu gewoon keihard nodig. Daarom ook hier de oproep aan de Marokkaan (in Marokko): laat alles vallen, kom Z.S.M. hierheen en teel er een paar maandjes flink op los, zodat wij, Hollanders, straks weer fier op de internationale wietkaart staan.