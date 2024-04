De grootste partij van Nederland wil het wietexperiment het liefst zo snel mogelijk uitdrukken, maar de deelnemers zijn juist hartstikke blij met de legale joints zo blijkt uit onderzoek (N=1 Volkskrant). Coffeeshophouder: blij dat hij gewoon facturen kan sturen. "Echt bijzonder en voelt heel prettig." Klanten: volop geïnteresseerd in legale pretsigaretten. "Tot een paar weken geleden was de legale voorraad voortdurend uitverkocht." Zuinige Nederlanders: blij. "Niet omdat het legaal is, dat boeit me niet zo, maar omdat het goedkoop is. Dat scheelt me 4 euro per gram." Ja, er zitten nog wat kinderziektes in het systeem en het aanbod mag wat breder, maar daar komen we wel uit. Als die andere deelnemende gemeenten en telers eens van hun luie reet komen en doorgeven doorpakken, kunnen we dit vertraagde experiment er doorheen rammen en vervolgens eindelijk werk maken van legale wiet. We dwalen al te lang door de schemer van het gedoogbeleid, het is tijd dat we meegaan met de tijd en ons begeven in het licht van de legalisering. Heeft er iemand een vuurtje?