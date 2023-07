Dat zijn nog eens jaren wat je door je brein moet spoelen.

Eerste wat mij te binnen schiet :

- MH17 en Oekraïne ; De eerste keer dat ik geloofwaardige compassie en leiderschap van Rutte zag . Zijn frustratie tegenover Rusland met MH17 en voor het eerst echte actie in korte tijd.

Nederland heeft voor het eerst echt geknald qua ondersteuning voor Oekraïne.

En dat is zeker zijn verdienste geweest ( altijd makkelijk als de kamer achter je staat en de EU) , maar voor het eerst het gevoel gehad dat hij marketing boy achter zich liet en ging knallen.

- zijn extreme charisma , ik heb hem ooit ontmoet (2019~) in een AH op de Molukkenstraat in Amsterdam. Had net tijd voor een korte boodschap tussen (thuis)werk door, zag een hoop mensen voor de AH , maar ik glipte naar binnen.

Viel me op dat de AH perfect bijgevuld was ( voor de eerste keer).

Liep tegen de man op , excuseerde me en wilde doorlopen.

"Hallo! "

Je bent een paar seconden kwijt om door te krijgen dat je net tegen de premier bent aangelopen , terwijl je kop vol zat met werk.

Imposante man , ben zelf 1.80 , maar rechte rug en schouders lijkt hij langer dan zijn 1.90~

Hij doet alles goed om iemands sympathie te krijgen ;

Kort en lichte hand op mijn schouder , recht in mijn ogen kijken , zijn lichaam draaien dat hij intiem is , maar niet agressief.

Die godsgloeiende glimlach erbij.

Alles in jou wil hem mogen. Koetjes en kalfjes gesprek.

Was waarschijnlijk een beetje starstruck , het moment dat ik thuis kwam wilde ik mijzelf wel schieten; waarom heb ik hem dit en dat niet gevraagd .. dit was mijn fucking kans !

En dat had hij nog zijn tijd voor genomen ook.

Maar dat is precies waar hij goed in was , mensen inpakken.

Ook in de EU.