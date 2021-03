Alle dingen die Amazon (meer weten over Amazon? Bestel hier een boek) in de soep heeft laten lopen - kleinigheden als werkomstandigheden, kinderarbeid, belastingontwijking of bootleg-lp's van Bob Dylan steevast afleveren met een deukje of butsje - zijn weggestreept. Vernietigd. Weggevaagd. Door de prachtige geste naar iedereen die direct of indirect te maken heeft gehad met de Tweede Wereldoorlog, alle joden en kleinkinderen van mensen die in het verzet hebben gezeten, maar ook gewoon iedereen die de aflevering Why We Fight van Band of Brothers heeft gezien. Het logo van Amazon lijkt niet meer op een lachende Hitler. Bedankt Amazon voor het weer een stukje minder gekwetst maken van de wereld.