Het steunen van Oekraïne is een prijzig project, zo blijkt uit de meest recente bonnetjes van Kajsa Ollongren. Inmiddels leverden we voor 1,9 miljard euro aan militaire steun aan het oostfront, waarvan voor 788 miljoen euro aan materieel uit eigen voorraden. Let wel, dat gaat om het bedrag waarvoor dat spul in de boeken stond, de vervangingswaarde ligt op zo'n 1,5 miljard euro en waarschijnlijk nog hoger nu de prijzen bij de defensieleveranciers rap stijgen door de toegenomen vraag. Niet dat we alles hoeven te vervangen, want net zoals de Russen sturen ook wij steeds oudere meuk naar het front. Zo bevat de lijst met het meest recent geleverde materieel zes Bofor 40L70 40mm luchtdoelkanonnen, een wapen dat in 1959 al door Nederland in gebruik werd genomen en waar we in 2005 (toch alweer achttien jaar geleden) definitief afscheid van namen. Blijkbaar stonden er nog een paar weg te stoffen in een donker magazijn en mag Oekraïne nu met dit oude spul spelen. Een deel van de kosten proberen we overigens nog te declareren bij de European Peace Facility die een potje van 3,5 miljard euro beschikbaar heeft om lidstaten te compenseren. Maar hoewel we al voor 708 miljoen euro aan bonnetjes inleverden, zullen we maar een deel vergoed krijgen. "Het vergoedingspercentage ligt gemiddeld op 50%." Dat oorlogvoeren blijft een dure hobby.

Oude, maar mooie knallers

