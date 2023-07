Even een berichtje over de opvang van Oekraïense vluchtelingen zodat we daar later naar kunnen verwijzen, want wij verwachten niet dat het kabinet enige actie onderneemt tot het te laat is en de poep al in de ventilator hangt. Het rapport dat de Adviesraad Migratie vandaag uitbrengt is namelijk niet de eerste waarschuwing die ze uitgeven over de situatie, maar sindsdien is nagenoeg niets veranderd. Daarom blijft de boodschap hetzelfde: de opvang van Oekraïners beschikt nog immer over een tijdelijk karakter terwijl het inmiddels duidelijk is dat deze strijd aan het Europese oostfront verre van tijdelijk is. Dat duurt nog wel even, dus die Poetinhatende oostblokkers zijn voorlopig niet weg. Die kunnen we tenslotte moeilijk terugsturen naar gebieden die niet eens veilig zijn voor onze patatbakkers. Dat gebrek aan langetermijnvisie zorgt voor problemen door gemeenten die weigeren te investeren in langdurige opvang zolang niet zeker is hoe lang de vluchtelingen mogen blijven en onduidelijkheid op de arbeidsmarkt. Daarnaast lopen we het risico dat tienduizenden Oekraïeners zich gelijktijdig in de al overbelaste asielmolen storten zodra de huidige regeling afloopt. Moeten we niet willen en daarom moet het kabinet doen waar ze normaal niet zo goed in zijn: wat verder vooruitkijken. Kom op, een gewaarschuwd kabinet telt voor twee, dus stop met dit probleem net zolang voor u uit schuiven totdat het te laat is en we in de zoveelste te voorkomen crisis eindigen. Deze kwestie komt niet uit de lucht vallen en we hebben dit topic als bewijs.