Dat maar ook die getroffen baby. Ellendige beelden weer, van onder het puin uit getrokken slachtoffers. En waarom allemaal? Moet een shopping mall per se geraakt worden?

Dan nog wat die Russen aangaat. Dat ze Poetin of Prigozhin steunen is al absurd. Blijkbaar zijn ze erg gecharmeerd van vuile klootzakken die meedogenloos omgaan met hun landgenoten. Wat is dat toch met die Russen, dat ze het niet zo erg lijken te vinden dat er een coup gebeurt, maar wel als ze de oorlog tegen Oekraine zouden verliezen?

En Poetin ondertussen, maakt op een even absurde manier goede sier met de succesvolle en snelle opmars van Wagner naar Moskou, door zomaar toe te geven dat Wagner al jaren door de staat wordt betaald en uitgerust, als om te verklaren waarom ze zo succesvol zijn, maar ook totaal lak hebbend aan de jaren volgehouden leugen dat Wagner niets met de Russische staat te maken heeft, sterker nog in haar bestaan ontkend werd. Dat, terwijl de Russische wet (maar wat is die waard?) private militaire ondernemingen verbiedt?

Dat hele Rusland is zo door en door verziekt.