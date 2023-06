@Analia von Solmsch en anderen

Klimaatmodellen... excelletjes zijn het niet maar klimaatmodellen hebben nogal veel, heel veel niet lineaire gekoppelde differentiaalvergelijkingen. Dat zijn transportvergelijkingen, van bv waterdamp (het belangrijkste broeikasgas, nodig voor de plantjes en vegan voedsel), methaan, CO2 etc, dat wordt tijdsafhankelijk vervoerd (meegenomen door de stroming), diffundeert (concentratieverschillen), en kunnen ontstaan of verdwijnen (bron, put) door interacties met andere processen (verbranding, O3 opbreken hoog in de atmosfeer, rook en as van vulkanen, condenseren en verdampen van waterdruppels). Zoiets simpels als mist is al lastig te voorspellen, maar ook de zeer complexe effecten van wolken op zonnestraling (mate van reflectie over de verschillende golflengtes), op welke hoogten, en wat er uiteindelijk beneden aankomt. Ook de oceanen, waar de bulk van de warmte zit in de bovenste lagen is een dingetje, dus je hebt niet alleen een weermodel nodig, maar ook een oceaanmodel. En wat doen dan algen en plankton? Wat nemen die op aan CO2, en wat staan die af? Onbekend. Dit alles is Foutenbron 1.

Stel dat we _alle_ vergelijkingen met hun constanten zouden kennen (geen schijn van kans). Doen we niet, laat staan de constanten (die niet constant hoeven te zijn). Foutenbron 2.

Dan hebben we een probleem met turbulentie - hoe effectief is de menging? Uiterst belangrijk. Er zijn vele turbulentiemodellen (meer dan 30 staat de teller op het ogenblik), elk met zijn voor- en nadelen. Er is geen perfect model, dat kan niet.



Big whirls have little whirls,

That feed on their velocity;

And little whirls have lesser whirls,

And so on to viscosity.

... en warmte. Je hebt wervels van honderden kilometers groot (tornado's, cyclonen, hurricanes), tot op de tienden van millimeters, en alles daar tussenin. Dat kunnen we niet simuleren. Niet vandaag, niet morgen, niet over 50 jaar. Nooit. Foutenbron 3.

Druppeltjes en stof (van vulkanen, Sahara, industrie, verwarming, Peking, Delhi). Hint, aerosolen zijn piepklein en met veel, tot druppels die als ze vallen (regen) de lucht meenemen (downdraft). Ze kunnen verdampen of condenseren, stof vangen of niet. Onbekend en ondoenlijk. Foutenbron 4.

Dan hebben we nog de numerieke wiskunde. Elke vergelijking, elke stap kan je met een beperkte nauwkeurigheid uitrekenen. Hoe kleiner de tijdstapjes hoe kleiner de afbreekfout, hoe meer stapjes je nodig hebt. Maar ook de ruimte moet je opdelen (gaat met de derde macht). Daar maak je ook afbreekfouten (en verzwijg ik snel de snel hoe je snelheden op andere plaatsen schat, een afzonderlijke grote foutenbron). Foutenbron 5.

U ziet, fout op fout wordt opgestapeld. Het KNMI heeft al moeite met 2 weken. De klimaatjongens rekenen er lustig op los en durven te stellen dat de temperatuur niet 1.8 C, maar 2.2 C, wereldwijd stijgt! Hoe wordt dat gedefinieerd, die temperatuur? Ik heb het nog niet kunnen vinden.

Je kunt het klimaat niet voorspellen. Nu niet, over 100 jaar niet. De natuur is niet deterministisch. Als ik nu maar van alles perfect alles zou weten dan... Nee dat kunnen we niet (denk ook aan Heisenberg).

Gigantische zonneschermen in de ruimte? Niet doen.